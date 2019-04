Fußball : Schwungvoller Aufsteiger klettert auf sechsten Platz

Langenfeld Als Aufsteiger spielt der HSV Langenfeld insgesamt eine herausragende Serie in der Fußball-Bezirksliga. Nachdem die Mannschaft von Trainer Daniel Gerhardt zuletzt fünf Punkte aus drei Spielen ohne Niederlage ergattert hatte, fügte sie jetzt beim gefährdeten TV Dabringhausen einen 5:3 (2:1)-Erfolg hinzu.

Durch den Sieg kletterte Langenfeld in der Tabelle mit jetzt 41 Punkten auf den sechsten Platz. Selbst der Fünfte SSV Berghausen hat nur einen Zähler mehr (42) und sogar ein Spiel mehr ausgetragen. Acht Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenerhalt des HSV nur noch sehr theoretisch in Gefahr, weil der SC 08 Radevormwald auf dem ersten Rang in der Abstiegszone lediglich über 28 Punkte verfügt.