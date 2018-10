Schwache Monheimer schlagen sich selbst

Zu spät: Der eine Treffer von Tobias Lippold (links) brachte den Fußball-Oberligisten FC Monheim beim 1:4 in Essen letztlich auch nicht viel weiter. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Fußball-Oberligist erwischte beim 1:4 keinen guten Tag. Gastgeber ETB SW Essen war nur etwas zielstrebiger.

Die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) mussten sich bei ETB SW Essen deutlich mit 1:4 (1:2) geschlagen geben. Ein wesentlicher Grund: Die Monheimer konnten ihr eigenes Potenzial nicht abrufen. „Es war in Summe kein gutes Fußballspiel, das am Ende diejenige Mannschaft gewonnen hat, die defensiv weniger Fehler gemacht hat. Wir sind momentan hinten zu anfällig und vorne zu harmlos“, sagte Monheims Trainer Dennis Ruess. Nach zwölf Spielen bleibt der FCM damit bei 15 Punkten stehen und belegt aktuell den elften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt fünf Zähler.

Eigentlich kam der FCM ganz gut in die Partie und machte in der Anfangsphase sogar den besseren Eindruck. Während sich die Hausherren beinahe ausschließlich auf lang nach vorne geschlagene Bälle beschränkten, versuchten es die Monheimer in der Regel mit spielerischen Elementen – und sie hatten beim Abschluss von Benjamin Schütz auch die ersten Torgelegenheit (6.). Wenig später verließen die Gäste jedoch ebenfalls ihre gute spielerische Linie und probierten es vermehrt mit Einfach-Fußball.