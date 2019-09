Fußball : Schlappe Baumberger stolpern aus dem Pokal

Monheim Der Oberligist unterlag beim Essener Landesligisten SV Burgaltendorf nach einer schwachen Leistung verdient mit 1:3.

Sehr aufmerksam registrierte das alles der in Essen anwesende Francisco Carrasco – jener Trainer, der bis zum Ende der vergangenen Saison in Baumberg gearbeitet hat, dem sie aber dort die dauerhafte Position als Chefcoach offensichtlich nicht zutrauten. Baumberg holte dafür Salah El Halimi zurück, der aus einer einjährigen Fußball-Pause an die Sandstraße zurückkehrte – nachdem er vorher als Cheftrainer zusammen mit dem damaligen Co-Trainer Carrasco sehr erfolgreich für die Sportfreunde verantwortlich war. Francisco Carrasco nahm dann ein Angebot des Nachbarn TuRU Düsseldorf an, bei dem er jetzt als hauptverantwortlicher Trainer die Dinge bestimmt. Bereut hat er den Entschluss bis heute keine Sekunde: „Ich fühle mich bei der TuRU sehr wohl. Ich kann hier in Ruhe arbeiten.“ Der Terminplan will es so, dass seine neuen Düsseldorfer am Sonntag (15 Uhr, Feuerbachstraße) seine alten Baumberger erwarten.