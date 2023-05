Langenfeld SC Reusrath zeigt sich im letzten Spiel von seiner besten Seite

Der abgestiegene Landesligist SC Reusrath (SCR) verkaufte sich im abschließenden Spiel beim Fünften SC Velbert so teuer wie möglich. Das Team des letztmals zuständigen Trios von Coach Jan Kinnen und den Co-Trainern Patrick Kommoß sowie Velibor Colovic verabschiedete sich mit einer engagierten Leistung und einem leistungsgerechten 1:1 (0:1)-Remis. Paul Leon Hasenclever, der zum SSV Lützenkirchen wechselt, stand in seinem letzten Spiel für den verletzten Maurice Okicic zwischen den Pfosten, während Routinier Jonas Hergesell in seinem Abschiedsspiel die Kapitänsbinde trug.