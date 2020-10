Fußball, Landesliga : SCR verspielt Zwei-Tore-Führung

Langenfeld In der Fußball-Landesliga unterliegen die Reusrather dem 1. FC Viersen mit 2:3. „Für uns wäre mindestens ein Punkt gerecht gewesen“, findet SCR-Trainer Ralf Dietrich.

Die Lage ist kompliziert. Eine derart schwierige Saison wie die aktuelle haben die Landesliga-Fußballer des SC Reusrath (SCR) noch nicht erlebt. Immer wieder starten sie quasi neu in die Spielzeit, weil ihre Duelle aufgrund von Corona-Fällen bei ihren Gegnern oder in den eigenen Reihen abgesagt wurden. Auch die letzte Partie beim MSV Düsseldorf musste abgesetzt werden, danach hatte das Team von Trainer Ralf Dietrich drei Wochen Pause. Jetzt wurden die Reusrather endlich wieder gefordert – und unterlagen dem starken Mit-Aufsteiger 1. FC Viersen unglücklich mit 2:3 (1:0).

Dass Dietrich seine Enttäuschung nicht verbergen wollte, war kein Wunder. Schließlich war sein Team gut vorbereitet, hatte viel Kraft investiert, stand am Ende jedoch erneut mit leeren Händen da. „Für uns wäre zumindest ein Punkt gerecht gewesen“, sagte der erfahrene Coach. „Insgesamt fühlt es sich für uns sehr bitter an, dass es wieder nicht gereicht hat. Trotzdem müssen wir jetzt einfach weitermachen.“

In Halbzeit zwei zeigte Hinrichs erneut seine Qualitäten als Vorlagengeber und setzte Moritz Kaufmann in Szene – 2:0 (51.). Der formstarke Angreifer erzielte sein viertes Saisontor. „Wir wussten, dass Viersen eine sehr gute Mannschaft hat. Anstatt weiter Fußball zu spielen, haben wir uns leider nur noch hinten reingestellt. Das war gegen so einen starken Gegner die falsche Option“, betonte Dietrich. Die Gegentreffer fielen in der 58. und 83. Minute.