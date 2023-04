Fußball, Landesliga SC Reusrath liefert eine „Nicht-Leistung“

Erst in den letzten 20 Minuten schüttelte der SCR seiner Lethargie ab und kam seinerseits zu Torchancen. Der eingewechselte und agile Moritz Kaufmann düpierte seinen Gegenspieler und flankte auf Maximilian Steinebach, der aus kürzester Distanz nur den rechten Pfosten traf (71.), bevor er zweimal nach Zuspielen von Pascal Hinrichs am Essener Keeper Marvin Lippe (75./82.) in aussichtsreichen Positionen scheiterte. In der 86. Minute setzte er sich aber gegen zwei Gegenspieler durch und ließ Lippe keine Abwehrchance – 1:2. In der Nachspielzeit war sogar das 2:2 möglich, doch nach einer Kaufmann-Flanke setzte Robin Seinsch den Ball per Kopf freistehend über das Gehäuse (90.+3).