Fußball, Landesliga SCR steigt nach Heimniederlage in die Bezirksliga ab

Der SC Reusrath (SCR) steigt nach einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten FC Remscheid ab und muss den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten, weil die Truppe von Interimstrainer Jan Kinnen und den Co-Trainern Patrick Kommoß und Velibor Colovic nach dem Aufstieg 2020 durch den Sieg des ESC Rellinghausen (4:0 in Mintard) und dem Punktgewinn von TuSEM Essen (2:2 in Niederwenigern) keine Chance auf den Ligaverbleib hat. Die Reusrather bleiben mit 23 Punkten auf dem zweiten Abstiegsplatz.