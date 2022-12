Fußball, Landesliga SCR ist zufrieden mit der Leistung, nicht mit dem Ergebnis

Auch in Durchgang zwei hielten die Gäste an ihrer Spielweise fest. In der 55. Minute scheiterte DJK-Torjäger Yannick Reiners per Foulelfmeter am zuverlässigen Okicic, der den 20. Saisontreffer reflexartig verhinderte. In der Folgezeit versäumte es der SCR, nach Kontern den Ausgleich zu erzielen, sodass das zweite Saisontor von Rübertus nach einer Ecke von Bönisch die Entscheidung herbeiführte – 2:0 (72.).