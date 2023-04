Fußball, Landesliga SCR rutscht nach Debakel noch tiefer in den Keller

Die Truppe von VfB-Coch Issam Said übernahm von Beginn an das Kommando und schnürte die Reusrather durch eine nahezu perfekte Spieleröffnung in deren eigener Hälfte ein. Ein Foulspiel von Liridon Salihu an einem VfB-Akteur ahndete der Unparteiische mit einem Elfmeter – Torjäger Chamdin Said behielt die Nerven und erzielte sein 21. Saisontor (12.). Nach einem Abwehrschnitzer in der SCR-Abwehr erhöhte Samir Laskowski auf 2:0 (31.), bevor Said in der 41. Minute die hochverdiente 3:0-Halbzeitführung erzielte.