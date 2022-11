Fußball, Landesliga : Ersatzgeschwächter SCR kommt unter die Räder

Langenfeld Der Reusrather Fußball-Landesligist hat große personelle Sorgen und setzt dem FC Remscheid bei dessen Vollgas-Fußball zu wenig entgegen bei der 0:7-Pleite. Nun steckt er wieder im Abstiegskampf.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase auf dem schwer bespielbaren Naturrasen erzielte Torjäger Francesco Leonardo Di Nato nach einem Zuspiel von Michele Buscemi die frühe 1:0-Führung (12.), der Armen Shavershyan sechs Minuten später nach einem Freistoß per Kopf das 2:0 folgen ließ (18.). Eine Minute später entwickelte sich nach einer Reusrather Ecke ein Konter der Hausherren, der erfolgreich durch Di Donato abgeschlossen wurde (19.) – 3:0. Teammanager Marcel Pollet war zur Halbzeitpause bedient: „Die Hausherren leben von unseren Fehlern, weil wir es dem Gegner in allen Belangen zu einfach machen. Uns fehlt in der Offensive der Mut, wir wirken phlegmatisch.“

In Durchgang zwei knüpften die Gastgeber an ihr beeindruckendes Offensivspiel an und markierten in der 53. Minute nach einer Ecke durch Shavershyan das 4:0, bevor SCR-Keeper Maurice Okicic den nächsten Treffer reflexartig vereitelte (55.). In der 64. Minute erzielte Malte Lüttenberg im Nachschuss das 5:0, ehe Benjamin Wadenpohl und Jalen Rueter für den SCR Pech im Abschluss hatten (68./77.). Nach einem erneut klug inszenierten Konter der Hausherren machte Sebastian Bamberg das halbe Dutzend voll (81.) und setzte auch den Schlusspunkt zum 7:0 nach einem Durcheinander in der SCR-Abwehr (86.).