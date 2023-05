Fußball, Landesliga SC Reusrath verabschiedet sich

Am Sonntag (15 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße) findet das letzte Saisonspiel des bereits als Absteiger feststehenden Landesligisten SC Reusrath (SCR) beim Tabellenfünften SC Velbert statt. Die Mannschaft will sich nach drei Spielzeiten in der sechsthöchsten Liga mit Anstand verabschieden.