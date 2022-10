Fußball, Landesliga : Der SC Reusrath macht auch seinen Trainer sprachlos

Maximilian Steinebach (rechts) und der SC Reusrath zogen gegen TuSEM Essen nicht nur in dieser Szene den Kürzeren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im fünften Heimspiel bleibt der Fußball-Landesligist SC Reusrath weiter sieglos, er unterliegt sogar dem schwachen Gast aus Essen mit 0:1. Ein Aufbäumen bleibt aus, Trainer Ralf Dietrich fehlen die Worte.

Von Thomas Schmitz

Nachdem der krisengeschüttelte und personell arg gebeutelte Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) nach fünf Heimspielen auf eigener Anlage weiterhin sieglos bleibt und eine völlig unnötige vierte Heimniederlage hinnehmen musste, saßen Enttäuschung und Frust angesichts der Art und Weise extrem tief. Gegen einen der bisher schwächsten und zuvor punktgleichen Gegner, den TuSEM Essen, unterlagen die Hausherren mit 0:1 (0:0). Nach dem Viertel der Saison und sieben Partien befindet sich der SCR mit fünf Punkten weiter auf dem zweiten Abstiegsplatz und mittlerweile drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

SCR-Coach Ralf Dietrich musste auf die erkrankten Fabian Steinhäuser, Paul Degner, den verletzten Torjäger Gian Conrad und den gesperrten Robin Seinsch verzichten – dafür rückten Jonas Hergesell nach seiner abgelaufenen Sperre und Moritz Kaufmann wieder in die Startelf. In der Anfangsphase gefielen die Gastgeber durch hohes Pressing und setzten somit die Essener in deren eigener Hälfte fest. In der 20. Minute bediente Moritz Kaufmann von der linken Außenbahn Maximilian Steinebach, der an TuSEM-Keeper Leon Schullen scheiterte. Unmittelbar vor der Halbzeit war Schullen erneut nach einem Schuss von Steinebach zur Stelle (43.), bevor der einschussbereite Kaufmann im letzten Moment geblockt wurde (45.).

Nach dem Wechsel steckte SCR-Kapitän Hergesell für Jan-Niklas Bartels durch, der ebenfalls in Schullen seinen Meister fand (46.). Anschließend war es mit der Reusrather Herrlichkeit vorbei, und man überließ den Gästen völlig unbegreiflich das Spielgeschehen. Ein haarsträubender Ballverlust im zentralen Aufbauspiel lud die Gäste zum Konter und zu einer Spielverlagerung nach links ein. Der eingewechselte Luis Förster flankte präzise auf Torjäger Daniel Zurmühlen, der das Spielgerät aus kürzester Distanz zum 0:1 und damit bereits schon dem Tor des Tages einnetzte (53.). In der 60. Minute rettete SCR-Torwart Maurice Okicic per Fußabwehr vor Juan Vasquez, ehe Zurmühlen im Nachschuss den Pfosten traf.

In der Folgezeit vermissten nicht nur die Zuschauer die Leidenschaft und den Willen der Reusrather, das Spiel gegen die defensivschwachen Essener umzubiegen. In der 80. Minute wehrte Schullen einen Schuss von Steinebach zu kurz ab, doch den Abpraller des eingewechselten Marcel Kachnowski parierte er dann in glänzender Manier. In der Schlussminute zeigte sich der zuverlässige Okicic nach einem Solo von Ayman Jalti auf dem Posten (90.).

Nach der desolaten Leistung herrschte im SCR-Lager eine große Sprachlosigkeit. „Mir fehlen auch die Worte, weil ich auch einen schwachen Gegner gesehen habe. So wird es sehr schwer, die Klasse zu halten“, fand ein völlig deprimierter Dietrich.