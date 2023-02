Fußball, Landesliga SC Reusrath verliert nach früher Führung noch verdient

In der Folgezeit beherrschten die Gastgeber zwar das Spielgeschehen, doch Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten. In der 39. Minute wurde ein Hombach-Steckpass auf Habib Daff und dessen Schuss im letzten Moment geblockt. In der 44. Minute war der Jubel im SCR-Lager groß, denn Robin Seinsch köpfte nach einer Linksflanke von Bilal El Marhouni ein, doch Schiedsrichter Krause erkannte den Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht an.