Fußball, Landesliga SCR verliert nach dickem Patzer und rutscht weiter ab

In einem mäßigen Kellerduell übernahmen die Essener als spielbestimmende Elf von Beginn an die Initiative, allerdings zunächst ohne zu zwingenden Torchancen zu kommen. In der 19. Minute nutzten die Hausherren nach einer ihrer zahlreichen Eckbälle die Unordnung im Reusrather Strafraum, sodass Erik May unhaltbar für Paul Leon Hasenclever zum 1:0 verwertete. In der Folgezeit kamen die drückend überlegenen Gastgeber zu zwei Chancen, die entweder Hasenclever vereitelte (25.) oder knapp das Gehäuse verfehlten (30./33.).