Fußball, Landesliga : SC Reusrath kommt nicht über eine Nullnummer hinaus

Niklas Beckmann (links) und der SC Reusrath trennten sich von DV Solingen torlos. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Im Heimspiel gegen Aufsteiger DV Solingen kassiert der Fußball-Landesligist SC Reusrath einen Platzverweis, hätte aber kurz vor Schluss einen Elfmeter erhalten müssen. Den gibt es nicht, die Partie endet 0:0.

Von Thomas Schmitz

Im Landesligaspiel zwischen den zum Auftakt arg gebeutelten Fußball-Teams des SC Reusrath (SCR) und des Aufsteigers DV Solingen stand am Ende eine Nullnummer. Beiden Mannschaften war von Beginn an eine gewisse Verunsicherung und eine fehlende Passgenauigkeit nach den hohen Auftaktniederlagen anzumerken – klare Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware.

Die Solinger Abwehrreihe stand ausgesprochen kompakt, sodass der SCR erst in der 23. Minute zur ersten Möglichkeit kam: Gian Conrad setzte sich gekonnt durch, doch sein Querpass auf den freistehenden Pascal Hinrichs wurde im letzten Moment geblockt. Anschließend entwickelte sich eine Partie zwischen beiden Strafräumen, bevor Maximilian Steinebach nach Zuspiel auf Conrad am glänzend reagierenden DV-Keeper scheiterte (40.).

Reusraths Co-Trainer Jan Kinnen meinte zur Halbzeitpause: „Beide Mannschaften sind gehemmt und leisten sich viele Fehler im Spielaufbau. Die Teams sind auf Torsicherung bedacht.“ In der 55. Minute scheiterte Solingens Stürmer Cakici per Seitfallzieher am herausragenden SCR-Torwart Maurice Okicic, ehe der bis dahin starke Benjamin Wadenpohl die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels an Cakici sah (57.).

Anschließend erhöhten die Gäste das Tempo gegen die dezimierten Hausherren, die sich mit aller Macht gegen die zunehmend spielbestimmenderen Solinger wehrten. Okicic lenkte einen Fallrückzieher von Cakici um den Pfosten (60.). Danach bediente Perne den mitgelaufenen Cakici, der per Kopf nur den Innenpfosten traf.

Zwei Minuten später führte ein Entlastungsangriff der Reusrather zur bis dahin größten Chance,als Paul Degner per Steilpass Nils Kaufmann auf die Reise schickte – sein Schuss aus halbrechter Position strich knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 85. Minute wehrte Okicic einen Schuss von Türkmen in großartiger Manier ab – den Abpraller aus kürzester Distanz blockieren die Reusrather in Gemeinschaftsarbeit.

In der Nachspielzeit enteilte Nils Kaufmann abermals seinem Bewacher und wurde zehn Meter vor Gäste-Keeper Karagiannis einschussbereit von Yagmur am Trikot gezogen und zugleich von den Beinen geholt. Zum Entsetzen der Reusrather blieb der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Nico Neuhaus jedoch aus. Auf Anfrage unserer Redaktion gab der Unparteiische nach Spielende keinen Kommentar ab. SCR-Coach Ralf Dietrich lobte die kämpferisch vorzügliche Leistung seiner dezimierten Schützlinge: „Darauf müssen wir jetzt aufbauen.“