Fußball, Bezirksliga HSV Langenfeld ist die Bezirksliga-Mannschaft der Stunde

Aus einem erfolgreichen Kollektiv ragte Noel Salau heraus. Der 24-Jährige, der bei Turu Düsseldorf Erfahrungen in der Oberliga sammelte, brachte den HSV in Führung (18.). Dabei erlief er einen zu kurz geratenen Rückpass der Gastgeber. Sein Hattrick zum 3:0 und 4:0 (29./35.) wurde nur durch den Treffer von Severin Krayer unterbrochen (20.). Den Toren gingen jeweils Balleroberungen und Steckpässe durch die letzte Verteidigungreihe voraus. So schien das Match bereits zur Halbzeit entschieden, doch die Langenfelder hörten nicht auf. Leon Wallraf wurde für einen Geniestreich belohnt, bei dem er einen Freistoß flach unter der Mauer hindurch schoss. Das Spielgerät wurde dabei abgefälscht und trudelte unhaltbar in die Maschen (51.). Einziger Wehmutstropfen blieb das Gegentor durch Fabian Helmes (62.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Leart Bekteshi, der fünf Minuten nach seiner Einwechslung netzte (81.). Er war für den zuvor ebenfalls eingewechselten Eric Hellwig in die Partie gekommen. Bei ihm besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss.