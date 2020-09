Fußball, Landesliga : Reusrath fährt zum Duell der Aufsteiger nach Wülfrath

Reusraths Trainer Ralf Dietrich durfte am ersten Spieltag jubeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wülfrath/Langenfeld Während der SC Reusrath am vergangenen Wochenende einen 1:3-Rückstand noch in einen 5:3-Sieg drehte, hatte der 1. FC Wülfrath spielfrei. Nun treffen die beiden Aufsteiger in die Fußball-Landesliga aufeinander.

Die Landesliga-Gruppe 1 startete offiziell am vergangen Wochenende in die Saison 2020/21, doch Aufsteiger 1. FC Wülfrath hatte zum Auftakt spielfrei. Jetzt sind im FCW-Lager alle froh, dass auch das Team des neuen Trainers Goran Tomic am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Reusrath mit dem Pflichtspielbetrieb beginnt. Das ebenfalls aufgestiegene Team von Trainer Ralf Dietrich hat die Saison mit einem furiosen 5:3-Heimsieg gegen den VfB Solingen begonnen.

Den doch etwas überraschenden Trainerwechsel zwischen Sebastian Saufhaus und Tomic hat Wülfrath professionell weggesteckt. Der neue Coach und Vorsitzender Michael Massenberg sind sich einig: „Für uns als Aufsteiger kann zunächst nur die Sicherung des Klassenerhalts im Fokus stehen. Sollte dann eine bessere Platzierung herauskommen, nehmen wir dies gern mit.“ Beide FCW-Verantwortliche kündigen aber an, dass zumindest mittelfristig höhere Ziele angestrebt werden. „Wir haben einen qualitativ und quantitativ gut aufgestellten Kader, der dann im Laufe der Zeit nach und nach gezielt verstärkt werden kann.“

Info Kader des 1. FC Wülfrath für die Saison 2020/21 Tor: Christopher Möllering, Laurin Beer. Abwehr: Lucas Fedler (Kapitän), Louis Rosenecker, Benjamin Jezussek, Jan-Luis Schaeben, Marku Wolf, Nico Legat. Mittelfeld: Utku Acici, Halil Günes, Maikel Klein, Dennis Krol, Sebastian Schmieta, Frederik Streit, Ahmet Tepebas. Angriff: Marcin Müller, Yukichi Sasaki, Jannik Weber, Christos Karajitsos, Stavros Spyros.

Zu den Zugägen gehören Torwart Laurin Beer (MSV Düsseldorf/Landesliga), sowie Jan Louis Schaeben (VfB Homberg/A-Jugend-Niederrheinliga), Markus Wolf (VfB Homberg/Regionalliga), Uktu Acici (Blau-Weiß Mintard/Landesliga), Maikel Klein (SSVg Heiligenhaus/Bezirksliga), Nico Legat (Westfalia Herne/Oberliga) und Yukichi Sasaki „Diese Spieler haben gezeigt, dass sie uns weiterhelfen können“, betont der FCW-Trainer.

Der Blick des FCW-Trainers richtet sich aber jetzt auf Sonntag. „Ich habe die Reusrather beim 5:3-Erfolg über Solingen beobachtet. Es war schon beachtlich, dass sie einen 1:3-Rückstand noch in einen Sieg umwandelten“, sagt er und führt aus: „Die Gäste leben von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit und dem unbändigen kämpferischen Einsatz. Da müssen wir auf der Hut sein, um den angestrebten Dreier zu landen.“ Zumal in Dennis Krol, Lucas Fedler, Stefan Trißler und Marcin Müller vier wichtige Spieler verletzt ausfallen.

Massenberg berichtet, dass die Zuschauer, das vom FCW seit dem 1. September gepachtete und bewirtschaftete, teilweise neu möblierte Sportlerheim am Lhoist-Sportpark am Sonntag nutzen können: „Das Haus des Sports steht aber nicht nur den Mannschaften und Zuschauern des 1. FC Wülfrath, sondern auch den anderen Vereinen und deren Mitgliedern sowie Fans zur Verfügung.“

(KM/ame)