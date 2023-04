Fußball, Landesliga Für den SCR geht es um alles oder nichts

Jedenfalls ist es für die Dietrich-Truppe in der dritten Landesliga-Saison kurz vor zwölf, und man will auf keinen Fall auf die Schützenhilfe oder Niederlagen der Mitkonkurrenten angewiesen sein, sondern den Ligaverbleib selbst in der Hand haben. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem Steele-Spiel, in dessen Verlauf die Mannschaft jegliche Tugenden in einem derart wichtigen Spiel vermissen ließ und insbesondere in den ersten 60 Minuten keine Gegenwehr leistete. Erst in der Schlussphase wachte die Truppe nach Einwechslungen aus ihrer Lethargie auf und verpasste am Ende sogar noch den nicht verdienten Ausgleich.