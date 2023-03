Fußball, Landesliga SCR soll seine Leistung bestätigen

Nachdem die Stadt Langenfeld am Mittwoch sämtliche Anlagen aufgrund der Wetterverhältnisse gesperrt hatte, fiel das Kreispokal-Halbfinale gegen den Bezirksligisten 1. Spvg. Solingen-Wald als Generalprobe für die Landesliga-Partie ins Wasser. „Das wäre für einige Spieler wichtig im Hinblick auf ihre Spielpraxis gewesen“, findet Dietrich, der allerdings spontan ein Cage-Ball-Turnier im Sportcentrum Berghausen organisierte. „Die Einheit war wichtig, um weiterhin in Tritt zu bleiben. Die Jungs haben ausgezeichnet harmoniert und gearbeitet“, so Dietrich, dessen Truppe die erforderlichen Punkte selbst einfahren möchte und nicht auf die Punktverluste der Mitkonkurrenten angewiesen sein will.