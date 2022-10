Fußball, Landesliga : SCR: Steinhäuser fordert mehr Mut

Martin Steinhäuser (mitte) musste zuletzt kürzertreten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Reusrather Fußball-Landesligist tritt am Sonntag bei der daheim unbesiegten SpVgg. Steele an, will da aber nach zuletzt verschenkten Punkten wieder Zählbares holen. Die Abschlussqualität muss besser werden.

Trotz der Negativserie und der derzeitigen Personalmisere beim zuletzt erfolglosen Landesligisten SC Reusrath (SCR) herrscht beim Trainerteam um Ralf Dietrich, Patrick Kommoß, Jan Kinnen und der kompletten Mannschaft weiterhin große Zuversicht, die Krise zu bewältigen. Nach den verschenkten fünf Punkten während der letzten beiden Spiele beim FSV Vohwinkel (3:3) und daheim gegen TuSEM Essen (0:1) ist die Truppe fest entschlossen, am Sonntag (15.15 Uhr) bei der SpVgg. Steele 03/09 eine konstante Leistung abzuliefern und mit dem zweiten Saisonsieg und drei Punkten zurückzukehren.

Die Essener belegen mit elf Punkten den siebten Platz (13:13 Tore), wobei die Truppe des Steelener Trainers und Urgesteins Dirk Möllensiep (56) auf dem eigenen Kunstrasen bislang ungeschlagen blieb. Die Gastgeber verfügen über eine ähnlich junge Mannschaft wie die Reusrather. Allerdings ragen aus dem eingespielten Team die Offensivkräfte Timon Nickel (5 Treffer) und der talentierte Simon Muster (4) heraus, die den Großteil der 13 Treffer erzielten. Der SCR ist nach zwei Auswärtsspielen noch ungeschlagen – im krassen Gegensatz zur Vorsaison, als man die drittbeste Heimbilanz aufwies.

Bitter und bedauerlich: Unter der Woche stellte sich heraus, dass Torjäger Gian Conrad (20) im vorletzten Spiel in Vohwinkel einen Kreuzbandriss erlitten hat und auf lange Sicht ausfallen wird. Conrad hatte bisher die Hälfte der Treffer (6:16) erzielt. Top-Stürmer Nils Kaufmann wird aus privaten Gründen ebenfalls länger fehlen. Robin Seinsch sitzt den zweiten Teil seiner Rotsperre ab, während Kapitän Fabian Steinhäuser, Paul Degner und Pascal Hinrichs wieder ins Team zurückkehren.

„Allerdings stecken die Jungs keineswegs ihre Köpfe in den Sand, sondern sind mit hoher Beteiligung und großem Einsatz während der Übungseinheiten dabei“, betont Kommoß, der hofft, dass die Bemühungen endlich während der nächsten Spiele belohnt werden. Er fordert aber auch: „Wir müssen über die gesamte Distanz konstant spielen und das Selbstvertrauen zurückgewinnen. Es gilt, einfachen Fußball mit schnellem Umschaltspiel zu spielen und dadurch unsere Torchancen zu kreieren.“