Fußball, Landesliga Hohe Hürde für den SC Reusrath

Beim SCR fühlt man sich in der Außenseiterrolle wohl. „Wir werden den Gastgebern Paroli bieten und wollen es besser als beim 0:3 in der Hinrunde machen“, betont Dietrich, der allerdings auf Mittelfeldstratege Malik Demba (Zerrung), Michael Urban (Rückenverletzung), Paul Degner (Muskelfaserriss) und Justin Neufeld (Kreuzbandriss) verzichten muss – das Verletzungspech bleibt dem Zehnten auch im neuen Jahr nicht erspart. „Wir haben einen großen Kader und genügend Alternativen“, so der optimistische Dietrich, dessen Team zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt ist und schnellstmöglich die nötigen Zähler zum vorzeitigen Klassenverbleib sammeln möchte.