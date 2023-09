Fußball, Bezirksliga Im Lokalduell trifft Absteiger auf Aufsteiger

SF Baumberg II – TSV 05 Ronsdorf. Für die Sportfreunde II und Trainer Daniel Errens war es nicht einfach, die 2:3-Niederlage beim FC Wülfrath am vergangenen Spieltag zu verdauen. Alle Gegentore fielen dabei nach 2:0-Führung kurz vor dem regulären Ende der Partie und in der Nachspielzeit. „Das hat den Jungs schon wehgetan“, sagt Errens und ergänzt: „Das soll uns nicht noch einmal passieren.“ Mehr als 80 Minuten hatte seine Elf ein gutes Spiel gemacht, dann fehlte ihr die Selbstsicherheit. Wenn am Sonntag (15 Uhr) mit Ronsdorf nun ein dem Trainer zufolge „unangenehmer Gegner“ zu Gast im Mega-Stadion ist, sieht er seine Mannschaft gegen den Favoriten allmählich in der Pflicht. Errens betont: „Wir sind so langsam mehr in der Verantwortung, aus den Spielen Punkte zu holen.“ Sebastian Schröder (Fußprellung) und Mustafa Kayan (Leiste) fehlen, Torjäger Simon Geertschuis (beruflich) ist fraglich, Jan Gieß (Fuß) zumindest wieder im Training.