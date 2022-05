Fußball, Landesliga : Ralf Dietrich hält dem SC Reusrath die Treue

Trainer Ralf Dietrich ist seit 2015 für die erste Mannschaft des SC Reusrath verantwortlich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Trainer des Fußball-Landesligisten hat seinen Vertrag beim Klub von der Brunnenstraße bis 2023 verlängert. Heute Abend tritt er mit Reusrath beim VfB Hilden II an – und will die nächsten Punkte für den Klassenerhalt sammeln.

Von Fabian Schmitt

Ralf Dietrich hat Lust auf mehr. Nach konstruktiven Gesprächen mit dem Vorstand verlängerte der erfahrene Trainer seinen Vertrag beim Fußball-Landesligisten SC Reusrath (SCR) um ein Jahr bis Sommer 2023. „Ich fühle mich in Reusrath total wohl“, betont der 57-Jährige. „In enger Abstimmung mit meiner Familie habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen, weil meine Aufgabe hier noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem wird irgendwann die Zeit kommen, in der ich nicht mehr als Trainer bei Minusgraden auf dem Platz stehen, sondern in anderer Funktion arbeiten werde.“

Auf stürmischer See hatte Dietrich 2015 das Reusrather Schiff übernommen. Damals erlebte der SCR einen großen Umbruch seines Kaders, wobei auch der damalige Übungsleiter Udo Dornhaus den Verein verließ. Nachdem Dietrich schon mehrere Spielzeiten die Reserve trainiert hatte, rückte er in die vorderste Reihe. Dietrich nahm etwa Fabian Steinhäuser und Dustin Hellekes aus der „Zweiten“ mit und entwickelte die heutigen Führungsspieler gezielt weiter. Der Landesliga-Aufstieg vor zwei Jahren markierte den bisherigen Höhepunkt von Dietrichs Tätigkeit.

Dass die Reusrather auch ihre dritte Saison in der Landesliga erleben werden, ist sehr wahrscheinlich. Durch eine ansprechende Leistung sicherte sich das Team zuletzt einen 3:2-Erfolg gegen den Rather SV. „Der Sieg war wahnsinnig wichtig, weil der Klassenerhalt dadurch noch näher kommt“, sagt Dietrich. In der Tabelle steht der SCR mit 35 Punkten auf Rang sieben, während der Elfte SG Unterrath auf dem ersten Abstiegsplatz sechs Zähler weniger aufweist.

Dennoch offenbarten die Reusrather gegen Rath, warum sie in 23 Spielen bereits 41 Gegentreffer kassierten. In zwei Situationen agierten die Gastgeber unentschlossen, was Rath direkt bestrafte. Der Coach ist nicht zufrieden und betont: „Eigentlich sollte unser jüngster 1:0-Erfolg gegen den Dritten 1. FC Viersen eine Blaupause sein. Dort haben wir über 90 Minuten hinweg fokussiert und konzentriert gespielt. Auf der einen Seite haben wir gegen eine Spitzenmannschaft nur wenige Möglichkeiten zugelassen. Auf der anderen Seite haben wir unsere wenigen Chancen konsequent genutzt.“ Zu Hause tritt der SCR mutiger als auswärts auf, so dass er an der Brunnenstraße bereits 26 seiner 35 Punkte ergattern konnte.

Obwohl die Auswärtsbilanz durchwachsen ist, will Reusrath freilich auch an diesem Freitag (19.30 Uhr) beim Achten VfB Hilden II gewinnen (34 Punkte). Beim 1:1 im Hinspiel blieben beide Teams unter ihren Möglichkeiten. „Seit Jahren hat Hilden eine richtig gute Mannschaft, mit der wir uns immer enge Duelle geliefert haben. Klare Ergebnisse gab es nie. Wir müssen uns gegen ihr starkes Kollektiv über die gesamte Spielzeit von 90 Minuten behaupten“, fordert der Coach. Sein Team ist seit vier Partien ungeschlagen. Der verletzte Stammkeeper Tim Hechler wird erneut durch Maurice Okicic ersetzt werden, zudem steht Mittelfeldstratege Manuel Naß wieder zur Verfügung.