Fußball, Bezirksliga SCR tankt neues Selbstvertrauen

SC Ayyildiz Remscheid – SC Reusrath. Der kriselnde und punktlose SC Reusrath (SCR) feierte unter Trainer Marco Schobhofen ein kleines Erfolgserlebnis. So besiegte das Team im Kreispokal Sport-Ring Solingen 3:1 (1:1) und zog ins Viertelfinale ein. „Das war ein Lichtblick und ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Schobhofen. Elias Dian (11.) egalisierte das 0:1 postwendend, dann avancierte SCR-Stürmer Luca Piatkowski mit zwei späten Toren zum Mann des Spiels (78./81.). „Man hat gemerkt, dass er anfängt, zu grübeln“, sagt Schobhofen. „Aber er hat immer für die Mannschaft gearbeitet.“ Am Sonntag (15 Uhr) ist der SCR zum Kellerduell zu Gast in Remscheid. Schobhofen gibt drei Punkte als Ziel vor. Er weiß, dass es sonst eng für ihn wird. „So ist das Geschäft“, sagt er. Moritz Kaufmann, Kevin Luginger (Urlaub) kommen wieder, Paul Degner und Benjamin Wadenpohl (Faserriss), Pascal Hinrichs (Sehnenriss) sowie Robin Seinsch und Maurice Grünewald (Urlaub) fallen aus.