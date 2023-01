Fußball, Landesliga So ist der Stand beim SC Reusrath

Der in der ersten Halbserie personell erheblich geschwächte Landesligist SC Reusrath (SCR) erwischte zum Jahresabschluss rechtzeitig gegen die Spitzenmannschaft des DV Solingen nach drei Niederlagen in Folge die Kurve. Durch einen 4:1-Sieg kletterten die Schützlinge von SCR-Coach Ralf Dietrich am 15. Spieltag auf den zehnten Platz – zwei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone. „Den Erfolg haben sich die Jungs nach der Durststrecke, bedingt durch unser Verletzungspech und den teilweise unglücklichen Niederlagen, absolut verdient“, findet Dietrich, der mit seinen Co-Trainern Jan Kinnen und Patrick Kommoß in der seit Dienstag laufenden Vorbereitungsphase die Mannschaft intensiv einstellt, um den Anschluss ans Mittelfeld der anfangs fremden Liga mit unbekannten Gegnern schnellstmöglich herzustellen. „Nach dem Fehlstart mit lediglich einem Punkt aus drei Heimspielen war die Enttäuschung groß, wobei Dauerverletzte, unnötige und drei hohe Niederlagen mit 17 Gegentreffern die Folge waren“, erinnert Dietrich.