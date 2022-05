Fußball, Landesliga : SC Reusrath schafft spät das Minimal-Ziel gegen Vohwinkel

Langenfeld In der Fußball-Landesliga galt für beide Teams: verlieren verboten. Das wurde mit dem 1:1 zwischen dem SC Reusrath und dem FSV Vohwinkel erreicht. Justin Neufeld trifft für den SCR in der Nachspielzeit.

Vor dem Abstiegs-Krimi setzten sich die Fußball-Landesligisten SC Reusrath (SCR) und FSV Vohwinkel dasselbe Minimal-Ziel: „Verlieren verboten.“ Nach spannenden 90 Minuten erreichten das tatsächlich beide Kontrahenten beim 1:1 (0:1). „Für meine Mannschaft wäre sogar ein Sieg möglich gewesen, aber leider haben wir erst in der zweiten Halbzeit unser ganzes Potenzial auf den Platz gebracht“, sagte SCR-Coach Ralf Dietrich.

Zunächst setzte Nils Kaufmann den ersten Abschluss des Spiels über den Kasten (9.), bevor Dustin Hellekes einen Freistoß der Gäste gut entschärfte (11.). Nach einem Eckstoß schob aber ein Vohwinkler mühelos zur 1:0-Führung (12.) ein. „Leider haben wir nicht sauber verteidigt. Meine Mannschaft hat es nicht geschafft, sich zu 100 Prozent auf die Situation zu fokussieren. Das Gegentor glich schon fast einem Eigentor“, kritisierte der erfahrene Coach. Anschließend scheiterte Stürmer Moritz Kaufmann mit seinen beiden Kopfbällen erst am gegnerischen Keeper (17.) und dann an der Latte (28.).

In den zweiten Durchgang starteten die Reusrather deutlich mutiger. Insbesondere die Einwechslungen von Elias Dittmann, Robin Seinsch und Justin Neufeld gaben dem Team neuen Schwung (57.). Zudem setzte sich Pascal Hinrichs immer wieder über die linke Seite durch (68./75.). „Wenn es gefährlich wurde, dann war Pascal meistens direkt beteiligt. Nach seinen beiden Kreuzbandrissen ist er wieder in einer sehr guten Form. Wir hoffen sehr, dass sein Knie die Belastung von 90 Minuten gut verkraftet“, sagte Dietrich. In dieser Saison war es das erste Spiel über die gesamte Distanz von Hinrichs.