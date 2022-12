Fußball, Freundschaftsspiel Spiel des SCR gegen 1 FC Köln wird verlegt

Update | Langenfeld · Am Samstag sollte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln zum Freundschaftsspiel beim Reusrather Landesligisten antreten, am Donnerstag wurde die Begegnung aber in den Sommer verschoben: Der Rasen am Jahnplatz ist durchgefroren.

15.12.2022, 15:35 Uhr

Sind Samstag doch nicht beim SC Reusrath zu Gast: Jonas Hector, Kapitän des 1. FC Köln, und sein Trainer Steffen Baumgart. Foto: dpa/Marius Becker

Von Thomas Schmitz und Georg Amend