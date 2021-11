Fußball, Landesliga : Der SC Reusrath kann auf die Jugend bauen

Carlo Heinrich (li.) ist eine Verstärkung für den SCR. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Fußball-Landesliga ist das Tempo zwar höher, dennoch behaupten sich die Talente beim SC Reusrath, der am Sonntag in Vohwinkel spielt und da den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern könnte.