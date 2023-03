Fußball, Landesliga Hinrichs rettet dem SC Reusrath einen Punkt gegen Wülfrath

Drei Minuten später traf Seinsch nach einer Ecke des starken Hinrichs, der nahezu an an allen gefährlichen Aktionen beteiligt war, nur das Außennetz (10.). In der 27. Minute führte eine mustergültige Kombination zur nächsten Großchance für den spielbestimmenden SCR – Louis Kubny spielte diagonal auf Hinrichs, dessen Hereingabe Seinsch über das Gehäuse setzte. Eine Minute später packte Niklas Beckmann einen Gewaltschuss aus 25 Metern aus, den Schreiber zur Ecke abwehrte (28.). In der 31. Minute stand den Reusrather das Entsetzten ins Gesicht geschrieben, als die bis dahin harmlosen Gäste in Führung gingen. Nach einem Fehler in der SCR-Defensive bediente Filippas Filipou von der rechten Außenbahn Everard Mensah, der den Ball überlegt in die rechte untere Ecke einschob – 0:1.