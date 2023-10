Fußball, Bezirksliga TuSpo kann dem HSV helfen

SSV Dhünn – SF Baumberg II. Die Sportfreunde II (SFB) treten am Sonntag (15 Uhr, Staelsmühler Straße) bei Abstiegskonkurrent Dhünn an. In die Partie, die SFB-Coach Daniel Errens als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnet, gehen seine Baumberger mit einem guten Gefühl. Das 1:1 gegen Favorit Ronsdorf tat gut. „Nach dem Schlag in Wülfrath haben wir eine Reaktion gezeigt“, lobt Errens, „wir hätten uns in der zweiten Halbzeit sogar noch belohnen können, aber wir gehen mit Rückenwind in die Woche.“ Der Plan, defensiv stabil zu stehen und darüber das Spielgeschehen teilweise zu kontrollieren, sei mehrheitlich aufgegangen. In Dhünn werden die SFB aber wohl vermehrt in Ballbesitz sein. „Wir erwarten einen Gegner, der den Ball nicht haben möchte“, analysiert Errens, der sein Team im Kampf um drei Punkte im Vorteil sieht: „Ich weiß, dass wir dazu in der Lage sind.“ Simon Geertschuis und Sebastian Schröder (Fußprellung) können wohl wieder spielen.