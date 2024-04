Fußball, Bezirksliga Reusrath nimmt die Favoritenrolle im Derby an

FSV Vohwinkel – HSV Langenfeld. Der HSV von Übungsleiter Marc Adomako wirkte zu Beginn der Rückrunde ein wenig in der Krise. Die Ergebnisse und der „Hurra“-Fußball aus der Hinrunde blieben aus, die Meisterschaft schien an Kontrahent Bergisch Born verspielt. Doch in den vergangenen drei Wochen rehabilitierten sich die Langenfelder, fanden wieder zu sich, ihrem Spiel und treten am Sonntag (15.30 Uhr, Lüntenbeck) mit drei Siegen in Folge bei Verfolger Vohwinkel an. Während der jüngsten Siegesserie schoss der HSV 16 Tore, 13 davon allein gegen Gräfrath und Dabringhausen. Nun müssen die Gäste beweisen, dass die Erfolgserlebnisse auch beim Tabellenvierten nicht aufhören. Die Offensive der Rheinländer wird dabei eine ebenso große Rolle spielen wie die Defensive. Denn mit Frederic Lühr steht auf der anderen Seite ein Angreifer, der in 22 Spielen 33-mal genetzt hat.