Fußball, Bezirksliga Fehler vermeiden, Disziplin haben

HSV Langenfeld – SSV Dhünn. In der Hinrunde machte es den Anschein, als brause der HSV unter Coach Marc Adomako ohne Halt in die Landesliga. Doch dieser Zug, dessen Maschine so gut geölt lief, scheint von der Strecke abgekommen. „Es ist einfach Fakt, dass wir zu viele Fehler machen“, gibt Co-Trainer Heiko Schornstein zu. Es passten viele kleine Dinge nicht zusammen: „In der Hinrunde hat man das alles noch ausgebügelt, aber jetzt geht’s nicht mehr ganz so glatt.“ Um die Lokomotive wieder auf die Gleise zu hieven, gäben die Verantwortlichen im Training ihr Bestes, sagt er, und nimmt die Spieler in die Verantwortung: „Wir tun alles dafür, die Stellschrauben vorzubereiten, danach sind die Jungs in der Pflicht.“ Am Sonntag (15.15 Uhr, Burgstraße) sei ein Sieg gegen das kurz vor der Abstiegszone rangierende Dhünn fast alternativlos.