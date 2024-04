Fußball, Bezirksliga HSV ist auf dem Weg zu alter Stärke

SF Baumberg II – TSV Solingen Aufderhöhe. Es war wie in einem schlechten Traum, was den Sportfreunden II von Übungsleiter Daniel Errens da am vergangenen Spieltag passiert ist. Das 1:11 bei Solingen Wald mussten Spieler und Verantwortliche erst einmal verdauen, um es zu realisieren. „Solingen hat uns überrollt, überfahren“, berichtet Errens, „und die Jungs sind wie in eine Schockstarre geraten.“ Nach einer Aussprache am Dienstag schworen sich die Baumberger, sich gegenseitig wieder aufzubauen. Zudem haben sie am Freitag (20 Uhr, Mega-Stadion) bereits die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Die drei Punkte wären aber nicht nur für die Gemüter, sondern auch den Klassenerhalt enorm wichtig. Durch das wiedererstarkte Gräfrath sind die SFB auf einen Abstiegsrang gerutscht. „Wir wussten immer, dass das wieder passieren kann – jetzt ist es passiert“, beschwichtigt Errens. Der Einsatz von Simon Geertschuis ist fraglich, Jan Gies gelb-gesperrt.