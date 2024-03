Fußball, Bezirksliga Enorm wichtiges Kellerduell

SF Baumberg II – SSV Dhünn. Vorentscheidung im Keller? So weit will SFB-Trainer Daniel Errens nicht gehen, unbestritten ist das Duell mit Verfolger Dhünn am Donnerstag (18.30 Uhr, Mega-Stadion) aber von enormer Wichtigkeit. „Es wird richtungsweisend sein“, bekräftigt er. Baumberg über dem und die Gäste unter dem Strich trennt nur ein Punkt. Allerdings sind die Vorzeichen auf Baumberger Seite. Während Dhünn zuletzt oft hohe Niederlagen hinnehmen musste, konnten sich die SFB dank eines 3:0-Erfolgs in Ronsdorf ein wenig entfesseln. „Der Sieg hat wirklich gut getan, die Stimmung ist sehr erfreulich“, berichtet Errens, „man merkt den Jungs an, dass so wichtige Siege Rückenwind geben.“ Im Hinblick auf das schwere Programm im April, erhalten mögliche drei Zähler gegen den Verfolger zusätzliche Bedeutung. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir die bessere Mannschaft“, betont der Übungsleiter.