Fußball Chancen in der Bezirksliga

Langenfeld/Monheim · Spitzenreiter HSV Langenfeld ist Favorit gegen einen alten Rivalen, TuSpo Richrath will in Heiligenhaus den zweiten Sieg in Folge. Die SFB-Reserve hat Ex-Landesligist Vohwinkel zu Gast, das Schlusslicht SC Reusrath Favorit Bergisch Born.

15.09.2023, 15:15 Uhr

Athanasios Melas (rechts) kehrt nach seinem Urlaub in den Kader der SF Baumberg II zurück. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker

So sieht es in der Fußball-Bezirksliga aus.