Fußball, Bezirksliga Der SCR will seine Serie ausbauen

SSV Bergisch Born – SC Reusrath. Der SCR und Trainer Marco Schobhofen können ihrem Lokalrivalen HSV Langenfeld bei einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr, Bornbacher Straße) beim Spitzenreiter im Rennen um die Meisterschaft mächtig helfen. Sonderlich interessiert daran zeigt sich Schobhofen aber nicht, er sagt: „Wir gucken nur auf uns, wir wollen keiner anderen Mannschaft einen Gefallen tun, sondern unsere Serie ausbauen.“ Und die ist beeindruckend: Acht ihrer neun Niederlagen erfolgten in den ersten zehn Saisonspielen, seither ist es schwer geworden, die Reusrather zu schlagen. „Wir fahren dahin, um drei Punkte mitzunehmen“, kündigt Schobhofen daher an. Das werde jedoch ein hartes Stück Arbeit, Born sei die reifeste Auswahl, gegen die seine Elf bisher angetreten ist. Aufgrund der starken Defensive des Tabellenführers werde es wohl wenig Chancen für sein Team geben, die müssten daher unbedingt genutzt werden. Francesco La Rosa (Zerrung) fällt aus, Tim Röper (Rot) und Paul Degner (Muskelfaserriss) kommen wieder.