Fußball, Bezirksliga SCR will die Heimbilanz aufhübschen

Langenfeld/Monheim · Der Fußball-Bezirksligist SCR hat in sieben Spielen in Reusrath nur einmal gewonnen, nun soll es gegen Dabringhausen besser werden. TuSpo empfängt Solingen, die SFB-Reserve spielt in Gräfrath, der HSV reist zum absoluten Spitzenspiel.

29.11.2023 , 18:15 Uhr

Bisher hatten Giuseppe Licausi (links) und der SC Reusrath daheim viel Frust. Das soll sich ändern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker