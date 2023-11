Fußball, Bezirksliga TuSpo eröffnet den Spieltag im Duell der Tabellennachbarn

TuSpo Richrath – TSV 05 Ronsdorf. Am Freitag (19.30 Uhr, Schlangenberg) eröffnen mit TuSpo und Ronsdorf zwei Tabellennachbarn den 14. Spieltag. Beide Teams trennen auf Platz sieben und acht nur zwei Punkte und ein Tor. Das, was die Gäste als langjähriger Bezirksligist bereits verinnerlicht haben, macht Trainer Lukas Beruda mittlerweile auch bei seiner Elf aus: „Wir schaffen es mal, Spiele zu gewinnen, ohne dass wir den Gegner an die Wand spielen müssen, machen es mit Ruhe und Cleverness. Das hat uns in den ersten Wochen gefehlt.“ Gefehlt hat zuletzt auch Offensivakteur Kevin Kluthe (Infekt). Er kommt wohl von der Bank und kann der Mannschaft laut Beruda noch einmal einen qualitativen Schub geben. Die Ausrichtung bleibt klar: mutig verteidigen und auf Kunstrasen das Spiel ebenso mutig aufbauen. Julian Dambrowski (Pause) und Ginet Celebi (beruflich) stehen wieder zur Verfügung.