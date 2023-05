Fußball, Bezirksliga Schobhofen übernimmt Absteiger SC Reusrath

Der abgestiegene Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) hat seinen Wunschkandidaten Marco Schobhofen für die neue Saison als Cheftrainer verpflichtet. Der 36-Jährige führte als Co-Trainer in enger Zusammenarbeit mit Ralf Dietrich die Reusrather 2020 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga. Danach wechselte das Reusrather Urgestein als Cheftrainer zum A-Kreisligisten TuSpo Richrath, wo er mit Co-Trainer Maurice Opperer (39/ehemals Spieler beim SCR) die Richrather vier Spieltage vor Saisonende nach dem Kreisliga-Abstieg 2014 wieder in die siebte Liga führte – also wird es in der neuen Saison ein Wiedersehen geben. Nach dem 4:3 gegen Bergisch Neukirchen am Sonntag bedankte sich der Meistertrainer bei seinen Schützlingen und teilte seinen Wechsel zu seiner alten Wirkungsstätte mit.