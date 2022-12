Fußball, Landesliga SCR feiert den ersehnten Überraschungserfolg

Der SCR war bei Minusgraden und auf dem schwer bespielbaren Naturrasen sofort auf Betriebstemperatur, weil die wichtigen Offensivkräfte der Klingenstädter nahezu neutralisiert wurden und die vorzüglichen Konter über Wadenpohl, Steinebach und Pascal Hinrichs stets gefährlich waren. Nachdem der sichere SCR-Keeper Maurice Okicic seine Kameraden per Glanztat vor dem Rückstand bewahrt hatte (12.), scheiterte der freigespielte Wadenpohl an DV-Schlussmann Karagiannis (13.). In der 28. Minute führte eine Co-Produktion zwischen den herausragenden Steinebach und Hinrichs zum 1:0, weil „Passi“ das Spielgerät eiskalt unterbrachte. Teammanager Marcel Pollet war zur Pause überaus zufrieden: „Die Mannschaft hinterlässt einen disziplinierten Eindruck und knüpft an die Leistung der Vorwoche an.“