Fußball-Landesliga SCR hat wieder mehr Optionen

Zum Jahresabschluss in der Fußball-Landesliga, Gruppe 3, trifft der SC Reusrath (SCR) auf die dritte Spitzenmannschaft in Folge und möchte mit der nötigen Portion Glück nach zwei unnötigen und unglücklichen Niederlagen mindestens einen Punkt mitnehmen. Allerdings steht die Truppe von Ralf Dietrich und den Co-Trainern Patrick Kommoß und Jan Kinnen am zweiten Rückrunden-Spieltag beim Vierten DV Solingen erneut vor einer hohen Auswärtshürde (Sonntag, 15.30 Uhr, Sportplatz Weyersberg).