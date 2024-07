Fußball-Verband Niederrhein Das sind die Derbys der neuen Bezirksliga-Saison

Der dritte Spieltag ist der erste ohne Derby der Langenfelder und Monheimer Teams, aber nicht weniger interessant: Der SSV Berghausen empfängt am Sonntag, 1. September um 15.15 Uhr im SC West ebenfalls einen früheren Oberligisten, der schnell einen zweiten Abstieg erlebte. Ebenfalls Heimspiele um 15.30 Uhr haben TuSpo gegen den TSV Eller und Reusrath gegen den TV Kalkum-Wittlaer. Zeitgleich tritt der HSV in Lohausen an.