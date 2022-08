Fußball, Landesliga : SC Reusrath freut sich auf den Saisonstart

Der SC Reusrath und Nils Kaufmann würden gern schon beim Saison-Auftakt am Freitag wieder jubeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Bereits am Freitagabend eröffnet der SC Reusrath die neue Spielzeit der Fußball-Landesliga. Zum ersten Heimspiel gastiert zwar ein Aufsteiger an der Brunnenstraße, die Union Frintrop hat es aber in sich. Trainer Ralf Dietrich warnt.