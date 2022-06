Fußball, Landesliga : SC Reusrath verabschiedet Sonntag ein Trio direkt

Manuel Naß (am Ball) beendet seine Karriere. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zum Saison-Finale in der Fußball-Landesliga empfängt der SC Reusrath am Sonntag schon um 14 Uhr den SC Kapellen. Sportlich geht es um nichts, aber scheidenden Spielern will Trainer Ralf Dietrich einen schönen Abschluss bescheren.