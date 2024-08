Start der Fußball-Bezirksliga So gehen SCR und HSV das Derby an

Innerhalb der Langenfelder Stadtgrenzen startet die Fußball-Bezirksliga mit einem sportlichen Knall: Zur Eröffnung der neuen Runde treffen am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) die Germanen von Trainer Marco Schobhofen auf den ambitionierten HSV unter ihrem neuen Übungsleiter Heiko Schornstein. Beide Klubs gehen dabei zwar mit starken und kaum veränderten Kadern, doch unter unterschiedlichen Vorzeichen in das direkte Aufeinandertreffen in wenigen Stunden.