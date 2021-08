Fußball, Landesliga : SC Reusrath will den Gegner am Freitag stressen

SC Reusrath will den Gegner am Freitag stressen

Langenfeld Zum Auftakt der Landesliga empfängt der SC Reusrath den SC Schwarz-Weiß zum Abendspiel. SCR-Trainer Ralf Dietrich ist nicht sorgenfrei, neun Spieler fehlen ihm verletzt oder gesperrt.

Der SC Reusrath eröffnet am Freitag die Saison der Fußball-Landesliga, ab 19.30 Uhr ist der SC Schwarz-Weiß zu Gast. „Das ist ein Gegner, den wir schon auf Augenhöhe sehen“, sagt SCR-Trainer Ralf Dietrich und ergänzt: „Der erste Spieltag bringt ja manchmal Überraschungen. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig drauf.“

Denn damit gehört einstweilen nicht nur die Corona-Zwangspause, sondern auch die Zeit der Vorbereitung der Vergangenheit an. „Es ist schwierig, nach so einer langen Pause wieder reinzufinden. Deswegen haben wir auch eine lange Vorbereitung gehabt – acht Wochen, um es langsam anzugehen“, sagt Dietrich, der mit dieser Zeit „recht zufrieden“ ist, denn: „Wir hatten nur eine Niederlage, gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg mit 3:5. Da haben wir also gut mitgehalten.“