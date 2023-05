Fußball, Landesliga SC Reusrath hofft auf ein Fußballwunder

Der zuletzt erfolglose Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) klammert sich zwei Spieltage vor Saisonende in akuter Abstiegsgefahr an jeden Strohhalm. Nach der Negativserie gegen die Mitkonkurrenten TuSEM Essen (2:2), SpVgg. Steele (1:2), ESC Rellinghausen (1:2) und dem 2:5-Debakel beim VfB Frohnhausen am vergangenen Sonntag ist die Truppe von Interims-Coach Jan Kinnen und den Co-Trainern Patrick Kommoß und Velibor Colovic mit 23 Punkten auf den zweiten Abstiegsplatz abgerutscht, sodass man zunächst das vorverlegte Heimspiel gegen den Vierten FC Remscheid gewinnen muss (Freitag, 19.30 Uhr, Sportpark Reusrath).