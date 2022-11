Fußball, Landesliga : SC Reusrath steht vor einem Sechs-Punkte-Spiel

Der SCR hofft auf den Einsatz von Niklas Beckmann (li.). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Landesliga-Fußballer des SC Reusrath wollen den zweiten Heimsieg in Folge, Gegner VfB Frohnhausen steht auf dem ersten Abstiegsplatz, direkt hinter den Gastgebern. Die gewannen unter der Woche einen Pokal-Krimi.

Hat der zuvor aufstrebende Landesligist SC Reusrath (SCR) die empfindliche 1:5-Niederlage beim Spitzenteam SV Wermelskirchen verdaut? Am elften Spieltag empfangen die Schützlinge des Trainerteams um Ralf Dietrich, Patrick Kommoß und Jan Kinnen den VfB Frohnhausen in einem eminent wichtigen Sechs-Punkte-Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr). Die offensivstarken Essener belegen mit neun Punkten (21:22 Tore) den ersten Abstiegsplatz (11.), während der SCR mit zwei Punkten Vorsprung den in der Endabrechnung wichtigen zehnten Platz einnimmt.

„Wir haben uns angesichts unserer fatalen Fehler, der mangelhaften Chancenverwertung und der nötigen gesunden Härte selbst geschlagen, wobei die personellen Ausfälle vor und während der Partie ihren Teil dazu beigetragen haben“, meint SCR-Coach Dietrich mit Blick auf die Partie in Wermelskirchen. Er wird mit seinen beiden Kollegen einen passenden Matchplan für Frohnhausen entwerfen. „Wir wollen unbedingt unseren zweiten Heimsieg in Folge feiern, um Punkte zwischen uns und die Abstiegszone zu setzen.“

In Wermelskirchen musste man kurzfristig auf Moritz Kaufmann, Jalen Rueter und Niklas Beckmann verzichten, Jonas Hergesell, Fabian Steinhäuser und Justin Neufeld schieden während der Partie verletzt aus. Neben den Langzeitverletzten Maximilian Ueing, Gian Conrad und dem weiterhin fehlenden Nils Kaufmann (private Gründe) ist der Einsatz von Routinier Hergesell mehr als fraglich, während das SCR-Lager auf den Einsatz von Kapitän Fabian Steinhäuser, Martin Steinhäuser, Beckmann, Moritz Kaufmann und Neufeld hofft.

Unter der Woche zogen die Reusrather durch einen dramatischen 9:7 (3:3, 4:4)-Erfolg beim Bezirksligisten BV Gräfrath in das Halbfinale im Kreispokal ein. Die beiden zuletzt herausragenden Paul Degner und Pascal Hinrichs waren zweifache Torschützen in einem turbulenten Spiel. Zunächst glich Degner das 3:2 der Gastgeber (90.) in der Nachspielzeit aus, bevor die Hausherren die 4:3-Führung von Hinrichs (93.) in der Nachspielzeit der Verlängerung zum 4:4 egalisieren konnten (120.). Im Elfmeterschießen trafen alle Reusrather, während SCR-Keeper Paul Leon Hasenclever nach seiner Fußabwehr der Mann der Woche wurde – am Sonntag erzielte er aufgrund der Personalmisere in Wermelskirchen den Ehrentreffer. „Wichtig war die ausgesprochen tatkräftige Unterstützung der stark auftrumpfenden Spieler aus der zweiten Mannschaft. Insofern konnten wir den angeschlagenen Spielern eine Pause gestatten, und andererseits zeigten die Jungs, welches große Potenzial in ihnen steckt“, fand Dietrich.