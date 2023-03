Fußball, Landesliga Verlieren verboten für den SCR

Dietrich ist sich der Schwere und Bedeutung des Spiels bewusst: „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um den erforderlichen Dreier zu holen, und über die gesamte Distanz Vollgas geben“, fordert der Coach, der einen befreiten, unbeschwerten und selbstbewussten Gegner erwartet: „Wir müssen alles geben, was in unserer Macht steht.“ Dietrich fordert auch eine Verbesserung des Passspiels und die Vermeidung grober Fehler, um den dritten Heimsieg zu landen. Zwar fehlt den Gastgebern Liridon Salihu (fünfte Gelbe Karte), doch die zuletzt angeschlagenen Louis Kubny, Martin Steinhäuser, Pascal Hinrichs, Moritz Kaufmann, Maximilian Steinebach, Jonas Hergesell und Malik Demba befinden sich wieder im Mannschaftstraining und stehen definitiv zur Verfügung.