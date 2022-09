Fußball, Landesliga : SC Reusrath setzt gegen Mülheim auf das „Wir-Gefühl“

Maurice Okicic überzeugt im SCR-Tor. Foto: Roland Lev/Fupa.net

Langenfeld Fußball-Landesligist SC Reusrath hat sein drittes Heimspiel der Saison in Folge, diesmal kommt die DJK Blau-Weiß Mülheim, der Tabellenvierte. Der SCR wartet noch auf den ersten Sieg der Spielzeit.

Von Thomas Schmitz

Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) durchlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Am dritten Spieltag steht das dritte Heimspiel auf dem Programm, weil Aufsteiger DV Solingen (0:0) am vergangenen Spieltag sein Heimrecht tauschen musste. Im ersten Heimspiel gegen den Tabellenführer Adler Frintrop stand man nach einer überlegenen Anfangsphase mit verschossenem Elfmeter und dem fehlenden Schussglück am Ende mit leeren Händen da (0:5), bevor man gegen den angeschlagenen DV (0:9 beim FC Remscheid) nach Unterzahl aufgrund einer „Ampelkarte“ eine starke Gegenwehr zeigte und in der Nachspielzeit ein klarer Elfmeter verweigert wurde.

Am dritten Spieltag erwarten die Schützlinge von SCR-Coach Ralf Dietrich die allgemein als Top-Favoriten gehandelte DJK Blau-Weiß Mintard (Sonntag, 15.30 Uhr, Brunnenstraße). Die Mülheimer schenkten zum Auftakt recht fahrlässig einen Sieg (5:5 beim VfB Frohnhausen) her, aber eine Woche später wurde der vermeintliche Titelanwärter FC Remscheid mit 2:0 bezwungen. „Wir müssen über die mannschaftliche Geschlossenheit wie in der Vorwoche nach der Unterzahl in die Spur kommen und über die gesamte Spielzeit die nötige Stabilität und unser Zweikampfverhalten gegen diesen starken Gegner in die Waagschale werfen“, fordert Dietrich, der dem offensivstarken Gegner nicht ins offene Messer laufen möchte und betont: „Wir werden überhaupt nichts abschenken, denn rückblickend sind aufgrund verschiedener Faktoren eine Überraschung und der erste Sieg möglich.“

Die Mülheimer verfügen über eine seit Jahren eingespielte Truppe um Keeper und Kapitän Dominic Haas, die seit 2019 in der Landesliga spielt. Der neue Trainer Christian Knappmann bezeichnete den Sieg gegen Remscheid als perfektes Spiel, weil seine Truppe gegen einen starken Gegner nicht nur in der Offensive gut war, sondern auch in der Defensive eine deutliche Leistungssteigerung bemerkbar war. Das soll wiederholt werden – ein Sieg in Reusrath soll die Mülheimer von Platz vier weiter nach oben führen. In der Vorsaison belegten die Gäste in der Landesliga einen ausgezeichneten vierten Platz – diesmal will man sich offensichtlich damit nicht zufriedengeben.